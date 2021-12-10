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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 15:30

Мурманские активисты Народного фронта добиваются соответствия региональных ФАПов требованиям действующего законодательства

Представители Народного фронта обратились в прокуратуру Мурманской области с просьбой проверить соответствие ряда ФАПов требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». В перечень пунктов попали учреждения, расположенные в нп. Титан, Коашва, Зареченск, Белое море, Лесозаводский, Шонгуй, Килпъявр, Мишуково, с. Лувеньга, Варзуга, Ковдозеро, Чаваньга, Чапома, Териберка, Краснощелье, Ёна, пгт. Мурмаши, п. Корзуново, п. Щукозеро.

Общественники обратили внимание: согласно Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области на 2021 г. (последняя редакция – 26.10.2021 г.), в настоящее время на территории Заполярья построено 25 ФАПов. 19 из них не соответствует требованиям (при этом 7 – не оснащено фельдшерами, а 1 и вовсе не имеет лицензии), что непосредственно сказывается и на финансовом обеспечении этих объектов. Так, норматив финансового обеспечения ФАПа в Шонгуе – почти 3 млн рублей, а фактический размер из-за ряда несоответствий – всего 387 тысяч рублей. В Североморске аналогичные показатели составляют 1,9 млн и 244,5 тысячи рублей соответственно.

«В целях определения размера финансирования ФАПов, не соответствующих требованиям приказа профильного министерства, рассчитан поправочный коэффициент к нормативу. Он и определяет фактическое обеспечение учреждений. При этом даже при полном отсутствии медицинского персонала в учреждении его финансовое обеспечение сохраняется в условно определённом размере 13% и расходуется на содержание имущества. Однако в соответствии с приложениями к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», в штате вне зависимости от численности населения, прикреплённого к медицинской организации, должно быть не менее одного фельдшера, соответствующего утвержденным Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров. 

Активисты Народного фронта попросили надзорное ведомство особое внимание уделить ФАПам, неукомплектованным медицинским персоналом, находящимся на территории нп. Лесозаводский, Шонгуй, Килпъявр, с. Чаваньга, Чапома, Териберка, п. Щукозеро.

Фото  регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.

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