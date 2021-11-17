Мурманские активисты Народного фронта обратили внимание прокуратуры на опасную входную лестницу поликлиники в Коле

Активисты регионального отделения Народного фронта в Мурманской области обратились в прокуратуру региона с просьбой провести в Коле проверку соблюдения требований свода правил о доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Ранее к общественникам обратилась обеспокоенная пациентка городской поликлиники, расположенной в доме №11 по ул. Защитников Заполярья. По её словам, лестница, ведущая в медицинское учреждение, давно находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за этого путь к врачу для многих превращается в полосу препятствий. Особенно тяжело приходится пожилым и маломобильным людям. Женщина также рассказала о том, что стала невольным свидетелем падения пенсионерки на частично разрушенных и заснеженных ступенях.

Состояние входной группы в поликлинику эксперты Народного фронта решили оценить лично. В ходе рейда возникло немало вопросов.

«Согласно своду правил о доступности зданий и сооружений для маломобильных граждан, все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме. С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Кроме того, при расчётной ширине прохожей части внешней лестницы 4 метра и более следует устанавливать центральные двусторонние поручни. Также перед нижним и верхним маршами следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 метра. Только по этим пунктам мы обратили внимание на ряд возможных несоответствий», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.

Общественники попросили надзорное ведомство в случае подтверждения потенциальных нарушений принять меры, направленные на их устранение. Активисты Народного фронта продолжают держать ситуацию на контроле.