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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.21 15:30

Мурманские активисты Народного фронта обратили внимание прокуратуры на опасную входную лестницу поликлиники в Коле

Активисты регионального отделения Народного фронта в Мурманской области обратились в прокуратуру региона с просьбой провести в Коле проверку соблюдения требований свода правил о доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Ранее к общественникам обратилась обеспокоенная пациентка городской поликлиники, расположенной в доме №11 по ул. Защитников Заполярья. По её словам, лестница, ведущая в медицинское учреждение, давно находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за этого путь к врачу для многих превращается в полосу препятствий. Особенно тяжело приходится пожилым и маломобильным людям. Женщина также рассказала о том, что стала невольным свидетелем падения пенсионерки на частично разрушенных и заснеженных ступенях.

Состояние входной группы в поликлинику эксперты Народного фронта решили оценить лично. В ходе рейда возникло немало вопросов.

«Согласно своду правил о доступности зданий и сооружений для маломобильных граждан, все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме. С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Кроме того, при расчётной ширине прохожей части внешней лестницы 4 метра и более следует устанавливать центральные двусторонние поручни. Также перед нижним и верхним маршами следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 метра. Только по этим пунктам мы обратили внимание на ряд возможных несоответствий», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.

Общественники попросили надзорное ведомство в случае подтверждения потенциальных нарушений принять меры, направленные на их устранение. Активисты Народного фронта продолжают держать ситуацию на контроле.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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