Мурманские активисты Народного фронта обратили внимание прокуратуры на укладку резинового покрытия для детской площадки в снегопад

Представители регионального отделения Народного фронта направили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку по факту проведения работ по укладке резинового покрытия для детской площадки во дворе домов №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 по ул. Крупской в Мурманске. Согласно данным метеорологической службы, за трое суток до этого в городе выпало 23 мм осадков, что составило 64% месячной нормы, да и во время самой укладки шёл обильный снег.

Между тем, согласно действующим нормативно-правовым актам, устройство ударопоглощающего резинового покрытия в настоящее время недопустимо из-за невыполнения обязательных условий. Так, температура воздуха должна быть не ниже +5°С или +10°С (показатель зависит от условий, устанавливаемых производителем резиновой крошки). Ещё одно требование – отсутствие осадков, ветра, влаги и луж на поверхности основания.

«Месяц назад мы уже обращали внимание надзорного ведомства на то, что, согласно гражданско-правовому договору, работы по капитальному ремонту дворовой территории следовало выполнить в период времени с 01.05.2021 г. по 30.09.2021 г. Заказчиком выступило Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», подрядчиком – ООО «СЕВЕР СТРОЙ». Цена вопроса – 38,6 млн рублей», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Однако до настоящего времени работы на объекте не завершены, договор по-прежнему находится на исполнении, в то время как в соответствии с информацией, опубликованной в единой информационный системе в сфере закупок, никаких дополнительных соглашений о продлении срока исполнения принято не было. Представители Народного фронта попросили прокуратуру провести проверку и при наличии нарушений принять меры, направленные на их устранение.

Фото: регионального штаба ОНФ в Мурманской области.