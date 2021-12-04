Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 15:00

Мурманские активисты Народного фронта обратили внимание прокуратуры на укладку резинового покрытия для детской площадки в снегопад

Представители регионального отделения Народного фронта направили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку по факту проведения работ по укладке резинового покрытия для детской площадки во дворе домов №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 по ул. Крупской в Мурманске. Согласно данным метеорологической службы, за трое суток до этого в городе выпало 23 мм осадков, что составило 64% месячной нормы, да и во время самой укладки шёл обильный снег.

Между тем, согласно действующим нормативно-правовым актам, устройство ударопоглощающего резинового покрытия в настоящее время недопустимо из-за невыполнения обязательных условий. Так, температура воздуха должна быть не ниже +5°С или +10°С (показатель зависит от условий, устанавливаемых производителем резиновой крошки). Ещё одно требование – отсутствие осадков, ветра, влаги и луж на поверхности основания.

«Месяц назад мы уже обращали внимание надзорного ведомства на то, что, согласно гражданско-правовому договору, работы по капитальному ремонту дворовой территории следовало выполнить в период времени с 01.05.2021 г. по 30.09.2021 г. Заказчиком выступило Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», подрядчиком – ООО «СЕВЕР СТРОЙ». Цена вопроса – 38,6 млн рублей», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Однако до настоящего времени работы на объекте не завершены, договор по-прежнему находится на исполнении, в то время как в соответствии с информацией, опубликованной в единой информационный системе в сфере закупок, никаких дополнительных соглашений о продлении срока исполнения принято не было. Представители Народного фронта попросили прокуратуру провести проверку и при наличии нарушений принять меры, направленные на их устранение.

Фото: регионального штаба ОНФ в Мурманской области. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Художественный фильм (12+)23:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Мурманской области разработаны два законопроекта, чтобы помочь гражданам легализовать гаражи
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика