Мурманские активисты ОНФ добиваются капитального ремонта фасада здания Ловозерского национального культурного центра
Активисты ОНФ попросили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса содействовать во включении расходов на ремонт фасада Ловозерского районного национального культурного центра (НКЦ) в муниципальный и региональный бюджеты на 2021 г., которые формируются в настоящее время. Ранее к общественникам поступали многочисленные жалобы от жителей сельского поселения на состояние здания учреждения, которое ежегодно посещает около 17 тысяч человек.
В ходе рейда активисты ОНФ зафиксировали участки отслоения краски и трещины различной протяженности в штукатурном покрытии, окутавшие периметр фасада словно паутина. Кое-где отсутствовала кирпичная кладка, и ее разрушение в этих местах продолжается. Между тем, село Ловозеро является центром культурной жизни саами России – коренной народности Мурманской области. Здесь проводятся различные саамские праздники и фестивали, в том числе, международные: например, ежегодная программа «Самь пеййв», посвящённая 6 февраля – международному Дню народа саами.
«Здание было построено в 1985 г., НКЦ занимает его с 1994 г. И, хотя население Ловозера не превышает 3 тысячи человек, учреждение довольно востребовано, в том числе, среди гостей. Недаром село часто называют столицей русской Лапландии. Очевидно, что такое состояние фасада представляет угрозу для жизни и здоровья как посетителей НКЦ, так и прохожих. Таким образом, ему срочно необходим капитальный ремонт. Надеюсь, власти учтут наши аргументы, и в грядущем году объект будет отремонтирован», - прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.
Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.