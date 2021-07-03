Мурманские активисты ОНФ добиваются капитального ремонта лестницы на ул. Связи рядом с образовательными учреждениями
Представители ОНФ передали в администрацию Мурманска обращение, поступившее от жительницы одного из домов по ул. Старостина. По словам женщины, ведущая к проезжей части лестница вблизи д. №2 по проезду Связи частично разрушилась и на сегодняшний день представляет опасность для пешеходов. Кроме того, установленная рядом стойка дорожных знаков «Осторожно, дети!» и «Пешеходный переход» существенно отклонилась от начального положения, а характерные для Заполярья ветры вот-вот усугубят ситуацию. Между тем, ежедневно по этому спуску следуют живущие неподалеку подростки и мамы с малышами: через дорогу находятся гимназия №1 и детский сад №131 «Снегурочка».
В ответ на обращение общественников в администрации пояснили: содержание лестницы обеспечивает ММБУ «Управление дорожного хозяйства», и в летний период времени
«В администрации также отметили, что стойка с дорожными знаками «Осторожно, дети!» и «Пешеходный переход», расположенная в районе д. №2 по проезду Связи, была приведена в проектное положение. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», – отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.