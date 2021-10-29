Мурманские активисты ОНФ добиваются скорейшего возобновления работы ФАПа в селе Чаваньга, сгоревшего больше года назад

Представители Народного фронта в Мурманской области направили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку и принять меры по факту длительного простоя ФАПа в селе Чаваньга в Терском районе. Долгожданное населением учреждение еще на стадии строительства преследовали неудачи, а когда ФАП, наконец, открылся, произошло новое испытание – пожар. Огонь повредил стену, потолок и чердак общей площадью 6 кв. метров, вновь лишив жителей возможности своевременно получать первичную медико-санитарную помощь.

Тогда силами специалистов ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница», в ведении которого находится учреждение, были выполнены работы по ремонту кровельного покрытия. Внутри последствия возгорания ликвидировали жители села: мыли пол, стены, окна и мебель. Также была составлена дефектная ведомость объемов работ для проведения восстановительного ремонта ФАПа. В профильном министерстве сообщали о том, что Кандалакшской ЦРБ было дано поручение в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую сметную документацию, что средства, необходимые для восстановления сгоревшего объекта, уже предусмотрены. С тех пор прошел год, но учреждение больше так и не открылось. И это при том, что размер его годового финансового обеспечения, согласно Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области на 2021 год (в редакции от 23.07.2021 г.) составляет 244,5 тысячи рублей.

В ответ на очередное обращение общественников в министерстве здравоохранения региона пояснили: для полноценного использования здания необходимо привести параметры качества поставляемой электроэнергии в соответствие с техническим регламентом и ГОСТом. Проблема кроется не во внутренних сетях электроснабжения, а в перепадах напряжения на вводе в ФАП. Проведенный мониторинг показал разницу величин за сутки от 186 вольт (чего недостаточно для использования дефибриллятора) до 278 вольт (что может привести к выходу из строя медицинского оборудования) на одной фазе. Техника на такие перепады не рассчитана, более того, не исключено травмирование электрическим током как пациентов, так и мед. персонала.

В Минздраве также подчеркнули: одновременная работа электроконвектора в помещениях ФАПа и квартиры для фельдшера невозможна из-за нехватки напряжения. И признали: в случае неприведения в соответствие качества поставляемой электроэнергии не исключено повторное размораживание системы водоснабжения и водоотведения ввиду понижения температуры внутри помещения до критически низкой. В настоящее время – подытожили в профильном министерстве – вопрос решается совместно с министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, в случае же необходимости экстренная или неотложная медицинская помощь населению Чаваньги будет оказываться силами санитарной авиации.

«Никому из нас не нравится болеть. И когда это происходит, нам хочется получить квалифицированную помощь, если это необходимо, как можно скорее. И как можно скорее выздороветь. Тем более, случаются ситуации, когда счет идет на часы, а то и на минуты, и застраховать себя от такого случая, к сожалению, невозможно никому. Многие на своем опыте испытали, каково это ждать врача, не понимая, как далеко он, и сколько ты еще без него протянешь. Это страшно. Можно только представить, что испытывают жители Чаваньги, находящиеся за несколько сотен километров от Мурманска, не имеющие возможности оперативно получить медицинскую помощь. Вопрос не в том, что на каком-то этапе возникли сложности с электроснабжением, а в том, сколько времени прошло с тех пор. Пожар случился больше года назад! Мы попросили прокуратуру Мурманской области провести проверку и при наличии оснований принять меры, направленные на устранение нарушений в целях обеспечения населения медицинской помощью в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного ее оказания», - прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.