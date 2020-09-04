Мурманские активисты ОНФ добиваются восстановления лыжной трассы в Коле

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Мурманской области с просьбой разобраться в ситуации с повреждением лыжной трассы на улице Зеленая Набережная в городе Кола. Общественники установили, что столь востребованный в зимнее время объект оказался буквально вспахан крупногабаритной автомобильной техникой, что ставит под вопрос эксплуатацию трассы в грядущем лыжном сезоне.

Благоустройства этой территории активисты ОНФ добивались с 2016 года. Результатом стало сначала временное освещение, а затем и решение о выделении бюджетного финансирования для дальнейшей реконструкции спортивного объекта. 14 сентября 2018 года был заключен соответствующий муниципальный контракт, стоимость которого составила 11,3 млн рублей. 13 февраля 2019 года состоялось торжественное открытие лыжной трассы, оборудованной электрическим освещением по всей длине. А немногим ранее благодаря активности ОНФ на ведущем к ней опасном пешеходном переходе заработали светофоры.

В ходе рейда общественники установили, что эксплуатация объекта спортивной инфраструктуры начинается лишь с февраля-марта, когда устанавливается значительный снежный покров. Это связано с тем, что у трассы отсутствует планировка, не предусмотрен водоотвод, не произведена отсыпка. Так, без водоотвода под снегом скапливается талая вода. Из-за того, что земля промерзшая, уйти в землю она не может и проникает в снег, что способствует его таянию. Отсыпка же делает трассу суше и твёрже, и на месте тропинки (от ног или колес) не появляются углубления и ямы, которые мешают лыжникам в начале зимы. Также отсыпка способствует тому, что трасса быстрее высыхает после дождя, на ней вырастает меньше трав и кустарников.

«Столько сил было вложено в эту трассу, и теперь вновь ближайший тренировочный, а за ним, соответственно, и соревновательный период оказались под угрозой срыва. Дело в том, что здесь занимаются воспитанники ДЮСШ Кольского района – территория идеально подходит для подготовки будущих чемпионов. Мы попросили надзорное ведомство провести проверку и в случае выявления нарушений принять меры, направленные на их устранение», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Ольга Яковлева.