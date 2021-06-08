Мурманские активисты ОНФ получили областной грант для производства облучателей-рециркуляторов

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области получили областной грант в рамках программы «Губернаторский стартап» для производства облучателей-рециркуляторов.

Автор идеи – член регионального штаба ОНФ Татьяна Уланова – получила областной грант в размере 1 млн рублей для развития нового направления – производства облучателей-рециркуляторов «Север». В непростой период пандемии в Мурманской области появились приборы для обеззараживания воздуха в помещениях.

«Я знаю, как сложно было предпринимателям в период жёсткого локдауна. В этот период мы с коллегами организовали штаб поддержки предпринимателей и помогали пережить это непростое время. И помощь, оказанная региональной и федеральной властью, неоценима», – отметила Уланова.

На данный момент в её компании организовано серийное производство трех моделей, которые способны обеззараживать воздух в помещениях площадью от 100 до 300 кв. метров. Бактерицидные облучатели поставлены в образовательные, культурные и социальные учреждения Мурманской области. Всего реализовано 1,5 тыс. единиц рециркуляторов в регионе, а также в Ленинградской, Калининградской и Московской