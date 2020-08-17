Мурманские активисты ОНФ предложили установить светофоры на пути к строящейся набережной в Кандалакше

Активисты ОНФ попросили заместителя губернатора Мурманской области Оксану Астахову и представителей администрации Кандалакши рассмотреть возможность установки светофоров у пешеходного перехода на ул. Набережной. Такое предложение общественники озвучили во время совместного мониторинга качества работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

Пешеходный переход ведёт к строящейся речной набережной, которая после завершения всех работ наверняка станет популярным местом для отдыха горожан, что скажется и на пешеходном потоке через дорогу. По другую сторону от перехода находятся жилые дома, магазины, детские сады, общеобразовательная и спортивная школы и другие объекты социальной инфраструктуры. По мнению представителей ОНФ, даже при существующей нагрузке нерегулируемого пешеходного перехода на этом участке дороги недостаточно.

«В настоящее время строительные работы ведутся полным ходом, но уже понятно, какой красивой будет набережная. Несложно представить, сколько людей придет гулять по ней, особенно в хорошую погоду. И очень хочется, чтобы их настроение не оказалось омрачено несчастным случаем на дороге. Представители администрации наше предложение одобрили и в ближайшее время рассмотрят возможности для его реализации», - рассказал активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Никита Лоскутников.

В Кандалакше в 2020 г . приводят в порядок 2 общественные и 15 придомовых территорий, в среднем выполнение работ составляет более 60%. Во время прошлого визита в конце июня 2020 г . активисты ОНФ выразили опасения, что ответственный за набережную подрядчик может не уложиться в установленный срок до 30 октября, поскольку при большом объеме необходимых работ на тот момент не было сделано почти ничего.

«Мы обратились к заместителю губернатора Мурманской области Оксане Астаховой, курирующей вопросы городской среды, с просьбой взять объект под личный контроль. В результате динамика строительства на сегодняшний день значительно увеличилась, и отставание от графика в ближайшее время должно быть сокращено. Подрядчик также сообщил о доступности будущей набережной для людей с ограниченными возможностями здоровья: специально для них здесь оборудуют подходные пути», - добавил Лоскутников.