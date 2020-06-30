Мурманские активисты ОНФ просят профильное ведомство провести проверку по факту земляных работ у реки Большая Лавна в Кольском районе

Активисты ОНФ в Мурманской области направили обращение в региональное министерство природных ресурсов и экологии с просьбой провести проверку по факту масштабных земляных работ вблизи реки Большая Лавна в Кольском районе. По словам жителей сельского поселения Междуречье, расположенного неподалеку, на земельном участке площадью более 10 тысяч кв. метров между двумя крупными карьерами почти две недели активно работает строительная техника.

В ходе рейда на место, указанное бдительными сельчанами, общественники зафиксировали большегрузные автомобили и бульдозеры, а также частично вырубленные деревья. Как рассказали очевидцы, ежедневно техника вывозит с территории объекта в неизвестном направлении по 2-3 тысячи куб. метров песчано-гравийной смеси (ПГС).

«Нельзя исключать, что мы имеем дело с самовольным пользованием недрами, поскольку наиболее распространенным их видом являются участки, содержащие полезные ископаемые, к которым, в том числе, относятся песок и ПГС. Согласно действующему законодательству, недра в границах территории Мурманской области являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на бланке специальной формы. В случае его отсутствия хозяйствующий субъект может быть привлечен к административной и даже уголовной ответственности. Размер штрафа может достигать 50 тысяч рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для юридических. Уголовная ответственность предусмотрена УК РФ за осуществление предпринимательской деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии, связанной с извлечением дохода», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин.

Активисты ОНФ также обратились к заместителю главы региона Ольге Кузнецовой, курирующей работу министерства природных ресурсов и экологии, в Управление Россельхознадзора по Мурманской области с просьбой провести проверку и в случае подтверждения нарушений рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении виновных лиц.