Мурманские активисты ОНФ просят власти проконтролировать работы по благоустройству набережной в Кандалакше

Активисты ОНФ в Мурманской области вместе с уполномоченным по правам человека в регионе Михаилом Шиловым проверили качество дорожных работ и благоустройства территорий в Кандалакшском районе. Информацию о всех выявленных недостатках общественники передали властям.

Один из основных объектов – старая проезжая часть на Объездной дороге. Жалобы на ее состояние начали поступать на карту убитых дорог ОНФ еще в мае 2017 г . Автомобилисты сетовали на огромное количество ям и выбоин, особенно – на участке в районе путепровода на выезде из Кандалакши.

«Мы неоднократно делали акцент на том, что дороги, нанесенные на интерактивную карту ОНФ, необходимо включать в планы ремонта. Об этом говорили и с губернатором региона Андреем Чибисом, и с главой Кандалакшского района Михаилом Павловым. Отрадно, что нас услышали. Как результат, дорога под путепроводом полностью отремонтирована на радость водителям, ждавшим этого момента много лет. Объездная – пока ещё в процессе. Большой объем работ уже выполнен. До 14 июля доделают остальные участки, соответствующие контракты заключены», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Проверили общественники и объекты благоустройства. Положительную оценку получила спортивная площадка в районе д. №1 по ул. Высокой. Представители ОНФ высоко оценили качество проделанной работы и многообразие тренажеров. Обратили внимание и на недавно отремонтированный автоподъезд. Появится подобный спортивный объект и рядом со школой №2, монтаж начнут в июле. Здесь разместят футбольное поле, площадка для игры в волейбол и баскетбол, уличные тренажеры, заниматься на которых смогут все желающие. Тем временем, само учреждение уже существенно преобразилось: здесь полным ходом идет ремонт фасада, и результаты уже впечатляют. Решается вопрос и об организации у школы специальной площадки для проведения линеек.

«Тем не менее, несмотря на множество положительных моментов, есть и замечания. Очень ждали кандалакшане благоустройства речной набережной, но уложится ли подрядчик в установленный срок до 15 октября? По словам представителей администрации, контракт заключили в мае, а ничего кроме забора мы, по сути, не увидели. Между тем, объем работ предстоит достаточно большой, а подрядчик отвечает за благоустройство еще нескольких общественных пространств в других муниципалитетах. Мы обратились к зам. губернатора Мурманской области Оксане Астаховой, курирующей вопросы городской среды, с просьбой взять объект под личный контроль. Активисты ОНФ также будут отслеживать ход выполнения работ», - добавил Сахневич.