Мурманские активисты ОНФ провели экологическую акцию на побережье Баренцева моря в Териберке

Активисты ОНФ в Мурманской области очистили от мусора часть побережья Баренцева моря в сельском поселении Териберка. Основным «уловом» стали пустые пластиковые и стеклянные бутылки, оставленные туристами, а также упаковки из-под продуктов. Территория пляжа была буквально усеяна ими. Мешки с отходами общественники вывезли на ближайшую санкционированную свалку.

«Экологические акции по уборке живописного посёлка мы проводим регулярно, каждый раз увозя с собой несколько десятков пакетов с мусором. Суровый климат региона не располагает к наличию в нём санкционированных зон для купания – жителям городов приходится выезжать в область в поисках мест для пляжного отдыха каждый раз, когда устанавливается относительно теплая погода. Териберка – одна из наиболее популярных в этом отношении территорий. Внесла свои коррективы и ситуация с распространением коронавирусной инфекции – не имея возможности уехать за пределы страны, люди ищут возможность отдохнуть внутри нее. Приезжают из разных регионов и на побережье Баренцева моря. Как следствие возросшей востребованности – увеличение количества отходов», - прокомментировала ситуацию координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Мурманской области Наталья Бережная.

Через участок убранного пляжа проходит часть дистанции масштабного трейлового забега «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка», в организации которого ежегодно принимает участие ОНФ. Специально подготовленная трасса позволяет не только испытать себя, но и насладиться красивыми и живописными видами.

«Хочется, чтобы так оставалось и впредь. Я благодарю всех тех, кто не только словом, но и делом помогает нам в этой непростой работе по сохранению экологии удаленных от областного центра населенных пунктов и надеюсь, что вместе мы совершим еще немало полезных дел», - добавила Бережная.