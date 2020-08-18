Мурманские активисты ОНФ встали на защиту медработника, не получившего выплату в связи с инфицированием COVID-19

Активисты ОНФ обратили внимание властей на ситуацию, в которой оказалась сотрудница мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Переболевшей новой коронавирусной инфекцией женщине отказали в начислении единовременной страховой выплаты в то время, как заражение, по её словам, произошло в ходе исполнении трудовых обязанностей. В Мурманском региональном отделении Фонда социального страхования РФ такое решение обосновали тем, что врачебная комиссия областной больницы не установила факта непосредственного контакта медицинского работника с пациентами, у которых подтверждён коронавирус, или есть подозрение на него.

«Страховые выплаты производятся Фондом социального страхования РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 06.05.2020 г. №313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». В нашем случае сотрудник хоть и не работал непосредственно с пациентами с подтверждённым covid-19, но до момента заражения трудился в областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, где всё это время принимали таких пациентов, а также граждан с подозрением на инфекцию и граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, которые тоже могли быть инфицированы, но ещё не знали об этом или болели бессимптомно. Работа медика не ограничивается стенами одного кабинета, а передвижение по больнице автоматически влечёт за собой определенные риски. На сегодняшний день не доказано и то, что инфицирование сотрудника произошло за пределами места осуществления трудовой деятельности», - прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Активисты ОНФ попросили первого заместителя главы региона Оксану Демченко оказать содействие в восстановлении прав медицинского работника на получение единовременной страховой выплаты в связи с инфицированием коронавирусом. Общественники держат ситуацию на контроле.