Мурманские активисты ОНФ выступили с инициативой о проведении перерасчёта за невывезенный мусор и неубранную снежную кашу во дворах

Активисты ОНФ обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой поддержать их инициативу о проведении перерасчёта размера платы за коммунальные услуги в связи с систематическим невывозом мусора во дворах ряда муниципалитетов региона и некачественной работой управляющих организаций в части очистки дворов от снега и наледи.

В первые дни весны текущего года общественников буквально завалило жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки и снежную кашу, превратившую придомовые территории в полосы препятствий. В результате многие пожилые люди были вынуждены остаться дома, машины буксовали, а родителям маленьких детей приходилось нести их в сад на руках.

Так, в мусорном плену оказались участки у дома №4 по ул. Сполохи, №71 по ул. Героев Рыбачьего, №28в по просп. Кирова, №6 по ул. Самойловой, №30 по ул. Буркова, в снежном плену оказались дома №22 по ул. Миронова, №16 по ул. Радищева, №19 по ул. Генералова, №3 по ул. Павлова, №5 по ул. Сомова и многие другие. В некоторых дворах снегоуборочная техника оставила после себя огромные груды снега, которые с наступлением плюсовых температур начали стремительно таять, затапливая усыпанную ямами придомовую территорию. Такая ситуация сложилась, например, у дома №6 по ул. Самойловой в Мурманске.

«В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами при предоставлении в расчётном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за неё, определенный за расчётный период, подлежит уменьшению. И это совершенно справедливо. В течение нескольких дней люди вынуждены терпеть множество неудобств», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

По данным ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в феврале этого года было зафиксировано выпадение обильного количества снежных осадков. Только с 1 по 7 февраля в Мурманске выпало две климатические нормы. И в начале марта ситуация повторяется. Как итог, с одной стороны, колейность и снежная каша, с другой, переполненные контейнерные площадки: зачастую техника просто не может к ним подъехать.

«Надеюсь, глава региона поддержит нашу инициативу о проведении перерасчета размера платы за коммунальные услуги, и людям не придётся нести необоснованные финансовые потери», - добавил Сахневич.