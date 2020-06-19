Мурманские активисты ОНФ выявили ряд нарушений в содержании детской площадки в посёлке Зверосовхоз Кольского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку состояния детской игровой площадки в районе домов № 11, № 13 по ул. Набережной и дома № 11 по ул. Зелёной посёлка Зверосовхоз Кольского района. На то, что находясь на территории участка дети могут получить травму, общественникам пожаловались жители МКД. Между тем, объект был официально открыт меньше двух лет назад – 5 сентября 2018 г . Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, площадку оборудовали в рамках контракта, заключенного между Управлением городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой и индивидуальным предпринимателем Ириной Александровой. Стоимость всех работ – 1 млн рублей.

В ходе осмотра активисты ОНФ выявили ряд серьезных замечаний. Оказалось, что уличные тренажеры имеют многочисленные дефекты, из-за чего не могут эксплуатироваться по назначению, отсутствуют двойные качели, предусмотренные техническим заданием, у некоторых фонарей нет светильников, или светильники повреждены, урны для сбора отходов сломаны. Тротуарная плитка, установленная на дорожках, покрыта трещинами и сколами, а сама площадка буквально усыпана крупными камнями. Кроме того, на ее территории общественники обнаружили металлическую горизонтальную трубу, вкопанную с двух сторон в землю, что потенциально опасно для посетителей.

«Особое внимание хочется уделить конструкции, не предусмотренной техническим заданием, предназначенной для установки новогодней елки, которая к тому же неплотно прикреплена к поверхности площадки: в месте сопряжения мы обнаружили щели. В них может попасть нога ребенка, и в этом случае без травмы уже вряд ли удастся обойтись. Несколько ревизионных лючков для обслуживания фонарей, расположенных в надземных частях опор, открыты, электрическая проводка находится в свободном доступе. А песок в песочнице, по словам жильцом окрестных домов, ни разу не менялся. В соответствии же с СанПиН, полная смена песка должна производиться ежегодно (весной). И вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Мы попросили представителей надзорного органа провести проверку и в случае подтверждения выявленных нами нарушений принять меры, направленные на их устранение», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.