Мурманский областной краеведческий музей завершил экспедицию в Ловозерский район. В труднодоступных районах Кольского Заполярья Мурманская археологическая экспедиция начала работу 19 августа.

Главная цель полевого нынешнего сезона – обследование реки Воронья и Серебрянского водохранилища. Долгое время считалось, что после введения в эксплуатацию Серебрянских ГЭС и подъема уровня воды, все археологические объекты в этом районе были затоплены. Исследования этого года показали, что это не так – за одну неделю мурманские археологи открыли пять первобытных стоянок. Объекты имеют различные датировки – от мезолита до бронзового века.

Участниками экспедиции были также локализованы археологические памятники, которые исследовались в 1970-е годы – в XXI веке археологи смогут продолжить исследования этих памятников уже с использованием современных методов и технологий. Удивительной стала находка керамики раннего неолита и эпохи бронзы. Также были обнаружены многочисленные кварцевые, кремниевые и сланцевые орудия, сколы, отщепы и прочие свидетельства заселения бассейна реки Воронья ещё в глубокой древности.

Сотрудники Краеведческого музея на протяжении последних 8 лет организуют и проводят экспедиционные исследования. Как правило, это комплексные экспедиции, которые включают орнитологические и археологические исследования. Они предоставляют возможность регулярно обновлять фонд музея. Например, в 2021 году в рамках археологической экспедиции самым интересным предметов стала пила из песчаника. А этим летом несколько сотрудников музея побывали на острове Кильдин, где фиксировали исторические памятники и занимались отбором орнитологического материала.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, в июле специалисты обследовали полуостров Рыбачий, чтобы подтвердить одну из поморских легенд.

Экспедиции были организованы при содействии Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru