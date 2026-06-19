Мурманские архивисты представили опыт региона на ежегодном совещании архивных служб Северо-Запада в Гатчине

В Гатчине Ленинградской области состоялось ежегодное заседание научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа. В театральном зале Гатчинского дворца встретились руководители и специалисты архивных служб не только регионов округа, но и Москвы, Нижегородской и Свердловской областей, Республики Татарстан и Республики Северная Осетия – Алания. Мурманскую область представили заместитель начальника отдела культурного наследия и архивного дела министерства культуры Мурманской области Елена Евстафьева и директор Государственного архива Мурманской области Екатерина Боева.

На открытии заседания с приветственными словами выступили вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой и заместитель руководителя Федерального архивного агентства Сергей Костоглод. В первый день работы обсуждались аспекты экспертизы ценности документов, в том числе электронных, и их отбора в состав Архивного фонда России.

Второй день прошёл в Международном центре реставрации в селе Рождествено. Здесь участники круглого стола обсудили проект новых правил организации хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов, а также вопросы интеграции научных исследований в архивную работу. На семинаре-совещании рассматривались проблемы обеспечения сохранности архивных документов. О состоянии дел в Мурманской области рассказала Елена Евстафьева.

Важной темой заседания стал обмен опытом в области цифровизации архивного дела. Об опыте создания электронного фонда пользования поделилась директор регионального Госархива Екатерина Боева. В рамках этого направления в Мурманской области активно ведётся работа по созданию электронного фонда пользования. Так, объединение Государственного архива Мурманской области с архивом в Кировске, проведённое в прошлом году, уже приносит результаты: в 2025 году в кировском филиале оцифровано более 300 архивных дел, а свыше 41 тысячи электронных образов пополнили автоматизированную информационную систему по документам Архивного фонда Мурманской области. Также филиал получил доступ к методическим и ресурсным возможностям Госархива, а его фонды включены в план работы единственной на Кольском Севере лаборатории реставрации и переплета архивных документов.

«Такие встречи дают уникальную возможность обменяться опытом, разобрать лучшие практики коллег и вместе искать решения общих профессиональных задач. Для нас особенно ценно представить наработки Мурманской области, например, результаты объединения с кировским филиалом. Архивные документы, которые хранятся там, теперь получают «вторую жизнь»: они включены в план работы лаборатории реставрации и переплета архивных документов архива, а благодаря оцифровке становятся доступны для исследователей из любой точки России. Мы делаем реальные шаги по сохранению истории нашего края», — отметила директор Государственного архива Мурманской области Екатерина Боева.

По итогам заседания утверждён новый состав совета и план работы на следующий год. Очередное заседание пройдёт в 2027 году в Новгородской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569706/#&gid=1&pid=2