Мурманские артисты выступили в Приморске Запорожской области

В рамках соглашения о сотрудничестве и культурного обмена между Мурманской областью и Приморским муниципальным округом Запорожской области представители Кольского Заполярья побывали в Приморске.

В составе делегации на юг отправились заместитель руководителя Русского национального культурного центра «Рябиновый край» Елена Титаренко, артисты ансамбля казачьей песни «Северная станица» и заместитель министра внутренней политики Мурманской области Ирина Гайдуковская.

Заполярные артисты исполнили народные фольклорные композиции, представили казачьи традиции и искусство фланкировки шашкой, дав концерты в Приморском Доме культуры, пространстве «СОПКИ» и под открытым небом в селе Орловка.

Также в рамках поездки мурманчане стали участниками содержательной встречи с музейщиками Приморска, которая состоялась в краеведческом музее.

Мероприятия состоялись при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области и стали одним из этапов реализации проекта «Русский мир», сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30071&page=1