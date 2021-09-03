Мурманские авторы произведений, способствующих сохранению и укреплению традиционных ценностей, смогут претендовать на губернаторский грант

В Мурманской области появилась новая мера поддержки литературного творчества – грант губернатора на издание произведений региональных писателей, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

К участию в конкурсе будут приниматься литературные произведения индивидуальных авторов, а также сборники литературно-художественных произведений разных литераторов. Представленные на конкурс произведения должны способствовать сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, а также сбережению русского литературного языка, русской культуры или самобытных культур народов Российской Федерации.

Работы будут оцениваться в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Коллективные литературные сборники», предварительный отбор будут проводить Союз писателей России и Союз российских писателей. Окончательный отбор будет осуществляться экспертным советом, в состав которого войдут представителей региональных министерства внутренней политики и министерства образования, а также областного комитета по обеспечению безопасности населения, Прокуратуры Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, общественного совета регионального Министерства культуры, депутатов Мурманской областной Думы и других организаций и деятелей сферы культуры и образования.

Соискателем гранта может стать житель Мурманской области старше 18 лет, представивший на конкурс рукопись литературного произведения на правах автора или рукопись коллективного сборника на правах составителя. Максимальный размер гранта составит от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от объёма произведения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, заявки принимаются с 1 сентября по 4 октября 2021 года. Правила подачи заявок и другие подробности конкурса можно найти в конкурсном разделе на сайте ведомства.

Кроме того, в настоящее время формируется состав экспертного совета. Желающие присоединиться к совету могут обратиться к главному специалисту министерства Наталье Зайцевой, nzaitseva@gov-murman.ru.