Жителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 08:45

Мурманские авторы произведений, способствующих сохранению и укреплению традиционных ценностей, смогут претендовать на губернаторский грант

В Мурманской области появилась новая мера поддержки литературного творчества – грант губернатора на издание произведений региональных писателей, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

К участию в конкурсе будут приниматься литературные произведения индивидуальных авторов, а также сборники литературно-художественных произведений разных литераторов. Представленные на конкурс произведения должны способствовать сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, а также сбережению русского литературного языка, русской культуры или самобытных культур народов Российской Федерации.

Работы будут оцениваться в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Коллективные литературные сборники», предварительный отбор будут проводить Союз писателей России и Союз российских писателей. Окончательный отбор будет осуществляться экспертным советом, в состав которого войдут представителей региональных министерства внутренней политики и министерства образования, а также областного комитета по обеспечению безопасности населения, Прокуратуры Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, общественного совета регионального Министерства культуры, депутатов Мурманской областной Думы и других организаций и деятелей сферы культуры и образования.

Соискателем гранта может стать житель Мурманской области старше 18 лет, представивший на конкурс рукопись литературного произведения на правах автора или рукопись коллективного сборника на правах составителя. Максимальный размер гранта составит от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от объёма произведения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, заявки принимаются с 1 сентября по 4 октября 2021 года. Правила подачи заявок и другие подробности конкурса можно найти в конкурсном разделе на сайте ведомства.

Кроме того, в настоящее время формируется состав экспертного совета. Желающие присоединиться к совету могут обратиться к главному специалисту министерства Наталье Зайцевой, nzaitseva@gov-murman.ru.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают
Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:20«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)#НашеМолоко: качественную продукцию по доступным ценам северянам предлагает сельхозпредприятие «Тулома»-PRO Валюту (16+)Ураган «Ида» повлиял на курсы валют-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 5,7 млрд киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика