Мурманские баскетболисты - ветераны спорта выступили успешно

Сборная команда ветеранов города Мурманска «Белые Медведи» (тренер — Сергей Мананков) приняла участие в XXXV традиционном ветеранском турнире по баскетболу памяти братьев Александровых, который прошёл в Мончегорске с 7 по 9 февраля.

Мурманские баскетболисты в упорной борьбе обыграли соперников из Мончегорска, Костомукши и Петрозаводска, проиграв одну игру команде из Полярных Зорей.

По результатам турнира места распределены следующим образом: 1 место - команда города Полярные Зори, 2 - команда города Мурманска, 3 - команда города Петрозаводска, 4 - команда города Мончегорск и 5 - команда города Костомукши.

Лучшим разыгрывающим игроком турнира был признан Артём Бычков (№18) из Мурманска. За волю к победе приз получил мурманчанин, форвард Евгений Сбитнев (№9).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29332&page=1