Мурманские баскетболисты завоевали «бронзу» на рождественском турнире памяти В.А. Блохина

В Мурманске на базе Легкоатлетического манежа в период новогодних каникул прошёл традиционный рождественский турнир по баскетболу памяти заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина. За победу в трёхдневных соревнованиях боролись шесть команд из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Карелии и Мурманской области.

С приветственным словом к участникам и гостям обратилась министр спорта Мурманской области Светлана Наумова: «Этот турнир занимает особое место в нашем спортивном календаре. Он посвящён человеку, всей душой преданному баскетболу. Уверена, что соревнования станут для спортсменов доброй традицией и ярким стартом нового года».

На церемонии открытия присутствовали родные, друзья и коллеги выдающегося тренера. Сын Виктора Александровича, Дмитрий Блохин, пожелал командам показать свою лучшую игру и поблагодарил их за визит в заполярную столицу в праздничные дни.

По итогам турнира первое место завоевала команда из Великого Новгорода. Серебряным призёром стал «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга. Бронзовые награды завоевали баскетболисты команды «Мурманск-1».

Звания лучших игроков турнира удостоены Прохор Сериков («Мурманск-2»), Семён Демченко (Апатиты), Егор Притчиев (Олонец), Павел Власов («Мурманск-1»), Марк Пандин (Санкт-Петербург) и Роман Шигин (Великий Новгород). Титул самого перспективного игрока получил Максим Тимошкин («Мурманск-2»).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, традиционный рождественский турнир памяти В.А. Блохина проводится с 2005 года. Виктор Александрович Блохин — известный мурманский тренер, посвятивший жизнь развитию баскетбола в Кольском Заполярье. В 1994 году привёл к победе команду региона на первенстве России.

Он же был организатором первых соревнований, которые с годами получили признание профессионалов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560272/#&gid=1&pid=3

