Мурманские библиотекари обменялись опытом с коллегами из Запорожской области

В Центральной детской библиотеке Мурманска состоялся телемост с Центральной библиотекой города Приморска Запорожской области — подшефной территории Мурманской области. Профессиональная встреча была посвящена обмену опытом по гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков.

Коллеги из Приморска рассказали о своей работе в библиотеке, которая располагается в историческом здании 1886 года постройки. Директор Надежда Шавкова представила доклад о самых интересных форматах патриотической работы: акциях, книжных выставках, встречах с участниками СВО и других мероприятиях, которые направлены на сохранение исторической памяти.

Специалисты мурманских модельных библиотек представили свои методические разработки: исторические экскурсии по городу, туристические экспедиции по местам боевой славы в Заполярье, встречи с ветеранами и участниками локальных конфликтов, а также опыт проведения научно-практических конференций.

Участники телемоста отметили, что такие профессиональные диалоги позволяют не только перенять лучшие практики, но и установить прочные партнерские связи. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, а её участники выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, одним из важных направлений работы с подшефными территориями является оказание методической помощи учреждениям культуры новых регионов и обмен опытом по актуальным направлениям. Такое взаимодействие — одна из важных задач стратегического плана «На Север — жить!». Оно позволяет обмениваться лучшими практиками работы и взаимодействия с посетителями, а также организовывать совместные мероприятия межрегионального и всероссийского уровня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549083/#&gid=1&pid=4