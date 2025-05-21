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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 13:30

Мурманские библиотекари выиграли два гранта «Росмолодёжи»

Специалисты Центральной городской библиотеки города Мурманска Анастасия Лукина и Анастасия Серова выиграли гранты «Росмолодёжи» на реализацию своих авторских проектов.

Теперь молодые люди с инвалидностью, проживающие в городе-герое, смогут обучиться азам гончарного дела, познакомиться с историей Кольского Заполярья и создать набор посуды, украшенный северными орнаментами.

Занятия будут проходить в инклюзивной мастерской «КерамикАРТ» на базе гончарной мастерской Арт-библиотеки (ул. Карла Маркса, 29) под руководством Анастасии Серовой.

В мульт-студии Семейной библиотеки (ул. Генерала Фролова, 4/6) юные посетители будут создавать мультфильмы про главного мурманского кота Семёна и вместе с ним изучат историю и достопримечательности родного города и его окрестностей. Занятия будут проходить в рамках проекта «Мурманск в мульт-азбуке» под руководством автора Анастасии Лукиной.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29997&page=1

 

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