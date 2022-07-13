Мурманские библиотеки присоединятся к первому Всероссийскому Дню чтения вслух

Мурманск стал одним из городов России, где пройдёт первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика». Выступить в рамках акции может любой желающий, для этого необходимо прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы.

Мероприятие пройдёт в столице Кольского Заполярья 23 июля сразу на нескольких площадках. Чтецов примут Центральная городская библиотека Мурманска (пр. Кольский, 93), Информационный интеллект-центр филиал №6 (ул. Генерала Фролова, 4/6), Информационный интеллект-центр филиал №9 (ул. Карла Маркса, 29) и Мурманская государственная областная научная библиотека (ул. Софьи Перовской, 21а).

В день проведения акции участников и гостей ждут встречи с известными творческими деятелями культуры, погружение в мир знаковых литературных произведений и интересных произведений современных писателей. Мероприятие объединит заполярных литературных деятелей, а представителей творческих коллективов, артистов, спортсменов и всех тех, кто любит литературу. Им предстоит публично декламировать стихи, отрывки из прозы или фольклорных произведений. Кроме того, к акции присоединятся эксперты в области культуры и литературы.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, для участия в акции нужно выбрать любимое произведение российских или зарубежных авторов и пройти регистрацию на любой из площадок. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте и странице Всероссийского дня чтения вслух в социальной сети «ВКонтакте».

Организатор мероприятия – фонд «Живая классика». Проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры акции – театральный институт имени Бориса Щукина.