Мурманские депутаты выбрали главу муниципального образования и главу администрации, прекратили международные связи областного центра с городом Щецин (Польша)

Сегодня в областном центре прошло тридцать четвертое заседание Совета депутатов города Мурманска. Главой муниципального образования город Мурманск избран Игорь Морарь. Главой администрации города Мурманска назначен Юрий Сердечкин.

В ходе тридцать четвертого заседания Совета депутатов города Мурманска народные избранники проголосовали за нового главу заполярной столицы. При единогласной поддержке депутатов главой муниципального образования город Мурманск избран Игорь Морарь.

— Рачительное отношение к бюджетным средствам, консолидация усилий всех уровней власти для реализации важных городских проектов — только так мы сможем обеспечить мурманчанам достойный уровень жизни, — обозначил основные принципы своей работы Игорь Морарь. — Сейчас предстоит пронанализировать текущее состояние дел и приступить к решению главных городских вопросов. А дальше за нас скажет наше дело.

Также одной из первоочередных задач для Игоря Мораря станет заключение контракта с назначенным главой администрации города Мурманска.

28 марта конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска отобрала двух кандидатов. Ими стали вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин и глава Кольского района Андрей Малхасян. Сегодня на заседании стало известно, кто возглавит орган исполнительной власти. Путём тайного голосования депутаты выбрали Юрия Сердечкина — решение было единогласным.

— Планы сверстаны. Мы чётко знаем, что нужно для того, чтобы сделать жизнь мурманчан максимально комфортной, — сказал Юрий Сердечкин. — Работы много, но я уверен, что она будет результативной. В основе — максимальный учёт интересов граждан.

Помимо вопросов об избрании и назначении первых лиц города, депутаты приняли ряд важных решений. В их числе – прекращение международных связей города Мурманска с городом Щецин (Республика Польша). Соглашение об установлении побратимских связей между городами от 8 апреля 1993 года больше не действует. Дружественное сотрудничество прекращено по инициативе польской стороны.

Также на заседании Совета депутаты приняли решение наградить почётным знаком «За заслуги перед городом Мурманском» Наталию Бахмач. Наталия Павловна – первый руководитель Мурманской детской театральной школы. Она возглавляла учреждение семнадцать лет: с момента его основания в 1996 году и до октября 2013 года. Наталия Павловна создала уникальный коллектив педагогов и специалистов в области культуры и искусства. Благодаря ее грамотному руководству детская театральная школа является одним из самых востребованных учреждений культуры города. А по своим результатам и системе работы учреждение по праву стоит в одном ряду с лучшими детскими школами искусств страны и занесено в Российскую энциклопедию лучших учебных заведений.

В числе остальных вопросов повестки дня тридцать четвертого заседания Совета депутатов города Мурманска – утверждение ключевых показателей муниципального жилищного контроля, выдвижение кандидатур в молодёжный парламент при Мурманской областной Думе, отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты за предыдущий год и внесение изменений в ряд действующих решений.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22119&page=1