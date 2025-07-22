Мурманские добровольцы приняли участие во всероссийском форуме «Территория смыслов»

Активная молодёжь Мурманской области приняла участие в форуме «Территория смыслов» на смене «ДОБРО». В программе форума — работа с экспертами и групповые сессии, направленные на укрепление гражданского общества через взаимопомощь.

«Очень надеюсь через взаимодействие с коллегами перенять положительные практики для развития доброго, душевного и полезного взаимодействия людей на всех уровнях организации, от индивидуальной помощи человек-человек до помощи НКО и государственных учреждений друг другу», — отметила участник делегации, начальник отдела развития добровольчества регионального комитета молодежной политики Елизавета Розаева.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, по поручению губернатора Андрея Чибиса регион компенсирует молодым активистам затраты на транспорт до места проведения мероприятий, предоставляя возможности для развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550730/#&gid=1&pid=2