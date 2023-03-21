Мурманские дошколята постигают азы аэройоги

Тематическое мероприятие «Белый медвежонок в волшебной стране аэройоги» прошло в детском саду №78 областного центра. Открыл его зажигательный национальный саамский танец с элементами акробатики, который исполнили воспитанники учреждения.

Затем маленькие мурманчане приступили к музыкально-спортивной разминке. Под присмотром опытного инструктора ребята выполнили элементы аэройоги с использованием гамаков. Такие занятия способствуют гармоничному развитию всего мышечного комплекса ребёнка, а также способствуют улучшению координации и выносливости.

Как сообщает администрация города Мурманска, урок аэройоги прошёл в рамках фестиваля физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Мурманска «Белый медвежонок».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24592&page=1