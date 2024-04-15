Мурманские дошколята соревновались в конструировании и робототехнике

В областном центре в восьмой раз прошёл фестиваль инженерно-технического творчества «Волшебная страна конструирования». В нём приняли участие 47 команд из 29 детских садов города Мурманска.

Ребята представили работы в нескольких номинациях, отдельно оценивались программируемые и непрограммируемые конструкторы. В этом году были выбраны две тематики фестиваля: «Мечтаем мы построить дом...» и «Моя робо-мечта».

Так, в детском саду №96 и детском саду №127 маленькие инженеры перед лицом комиссии защищали работы в номинации «Творческий проект». У дошколят получились очень интересные и оригинальные постройки, продуманные до мелочей.

А в детском саду №104 малыши удивляли жюри программируемыми поделками в номинациях «WeDo1.0», «WeDo2.0» и «Робототехника».

Как сообщает администрация города Мурманска, победителями стали:

номинация «Творческий проект»

1 место — команды детских садов №№19, 83, 90, 104, 123, 125, 128;

2 место — команды детских садов №№18, 73, 74, 89, 96, 115;

3 место — команды детских садов №№ 105, 120, 122;

номинация «WeDo1.0»

1 место — детский сад № 123;

2 место — команды детских садов №№91, 123, 139;

3 место — команды детских садов №№45, 91, 112;

номинация «WeDo2.0»

1 место — команды детских садов №№112, 123;

2 место — команды детских садов №№91, 93;

3 место — детский сад №93;

номинация «Робототехника»

1 место — детский сад №91;

2 место — команды детских садов №№104, 123;

3 место — команды детских садов №№78, 104.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27145&page=1