Мурманские дворы продолжаются обновляться

В Мурманске продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В самом разгаре работы по капитальному ремонту двора на улице Карла Маркса, 35. Как выполняется благоустройство, сегодня проверил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

– Обслуживанием этого дома и прилегающей к нему территории занимается ТСЖ, и как мы можем видеть, достаточно успешно и эффективно, – отметил Андрей Сысоев. – Ранее во дворе уже были организованы автопарковка и детская площадка, причем сделано это из средств, которые включены в тариф за содержание и ремонт жилья. Участие в программе по благоустройству только подчеркивает активность жильцов и сознательность управляющей организации.

После ремонта на придомовой территории обновится покрытие проезжей части, тротуара и автостоянок. Для укрепления поверхности парковочных мест будет использоваться специальный состав из асфальтобетона. Двор будет оснащен современными системами наружного освещения и водоотведения. Здесь появятся скамейки, урны и ограждение.

Одним из важнейших этапов работ станет установка многофункционального спортивно-игрового комплекса с теннисным столом, качелями, оборудованием для игровых видов спорта. Покрытие зоны для активного отдыха будет выполнено из тартановых плит, которые соответствуют всем современным требованиям безопасности. Тот же материал будет уложен на уже существующей детской площадке.

В этом году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обновлены три общественных территории. Это зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова, территория озера Ледового и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев. Кроме того, будут благоустроены 11 дворов во всех округах Мурманска.