Мурманские дзюдоисты достойно представили наш регион на Первенстве СЗФО

На прошедшем 22 и 23 февраля в Великом Новгороде Первенстве СЗФО по дзюдо до 15 лет мурманские спортсмены достойно представили наш регион.

По итогам соревнований среди 219 участников наши спортсмены завоевали следующие места: 1-е место - Севастьянова Злата (весовая категория 44 кг); 1-е место - Палагин Степан (73 кг); 1-е место - Серебрянский Георгий (50 кг); 2-е место - Маслов Александр (60 кг); 3-е место - Рыкова Мария (40 кг); 3-е место - Соколова Ксения (63 кг); 3-е место - Казак Егор (66 кг); 3-е место - Борецкий Егор (66 кг), сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.