Мурманские эксперты обсудили доклад НОМ «Общественное наблюдение на выборах Президента России»

До старта голосования на выборах Президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта, остаётся меньше недели. В рамках подготовки к самому значимому политическому событию в Мурманске прошло экспертное обсуждение тезисов доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг» - «Общественное наблюдение на выборах Президента России-2024: инструменты, инфраструктура, практики».

Эксперты отметили, что в докладе содержатся основные выводы о готовности системы общественного наблюдения к предстоящим выборам, а также приведены наиболее актуальные и эффективные практики мониторинга выборов в регионах России. Выборы Президента России — ключевое событие в общественно политической жизни страны, определяющее перспективы её развития.

- Личное участие в выборах президента является одним из ключевых прав каждого гражданина России. Более того, участие в выборах является нашим гражданским и патриотическим долгом, т.к. именно народ является единственным источником власти в нашей стране. Выбирая президента, мы граждане России, защищаем единство и суверенитет, защищаем мир, ценности и привычный уклад жизни. Наконец, выбирая президента, мы реализуем своё право на формирование нового правительства. Неучастие в выборах – в нынешних условиях, это фактически призыв к управлению государством извне. Ни один гражданин и патриот России не может с этим согласиться, - отметила декан юридического факультета, руководитель координационного центра МАУ, кандидат юридических наук Майя Панкратова.

Для того, чтобы голосование прошло свободно, а результат точно отражал волеизъявление граждан, необходима регулярная и системная работа по контролю за соблюдением законности и прозрачности. Обеспечить независимый контроль за соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования и подсчёта голосов призвано общественное наблюдение, подчёркивают эксперты.

- Институт общественного наблюдения в России стал неотъемлемым элементом избирательного процесса. Это один из важнейшим элементом развития гражданского общества, об использовании потенциала которого неоднократно заявлял Президент РФ. Необходимо в полной мере использовать потенциал общественных институтов и, в частности, субъектов общественного контроля, для более эффективной работы органов власти. Это нашло также отражение и в поправках в Конституцию 2020 года, - напомнила аналитик координационного центра МАУ, кандидат культурологии Анастасия Федотова.

При проведении общественного контроля на выборах Президента России во всех регионах, в том числе в Мурманской области, созданы штабы общественного наблюдения. В масштабах страны централизующую роль выполняет координационный совет по общественному контролю за голосованием, созданный Общественной палатой РФ.

Все структуры общественного наблюдения руководствуются едиными подходами к организации электорального контроля, основанными на законодательстве Российской Федерации, сформулированными в «Золотом стандарте» общественного наблюдения.

В докладе отмечается, что методы наблюдения постоянно совершенствуются, отвечая на запросы общества и использование новых технологий. Многие инновационные практики со временем становятся правовым нормами. Это позволяет осуществлять эффективный контроль за такими новыми формами волеизъявления, как дистанционное электронное голосование, на основании единого стандарта наблюдения за ДЭГ.

- Внедрение в наш быт разных электронных новшеств, таких как ДЭГ – это неизбежный процесс. Даже его противники вскоре к нему адаптируются. Кроме того, электронное голосование, безусловно, точно также демократично и прозрачно, как и голосование на УИК. В Общественной палате Мурманской области мы вели мониторинг самого процесса: как все проходит, какие есть механизмы, страхующие от любого внешнего вмешательства, какая есть техническая специфика. И убедились в том, что электронное голосование не только удобно для людей, но и имеет более высокую защиту от фальсификаций, - отметил член Общественной палаты Мурманской области Андрей Шишко.

Эксперт напомнил, что главное преимущество ДЭГ заключается в том, что оно обеспечивает потребность большого числа избирателей в удобстве, безопасности и возможности реализовать свою гражданскую позицию без отрыва от личных дел.

Свою роль в организации общественного наблюдения играют СМИ. Об этом рассказал член Штаба общественного наблюдения Мурманской области, руководитель газеты «Вечерний Мурманск» Алексей Елкин.

- Мурманская область традиционно демонстрирует повышенный интерес к проведению голосования. Северяне отслеживают ход выборов в социальных сетях и СМИ, поэтому журналистам важно работать в плотной связке с избиркомами и общественными наблюдателями. Своевременно и объективно предоставлять информацию. На практике именно так и происходит, что является прочным барьером для нарушений как со стороны дискредитаторов российских выборов, так и недобросовестных участников избирательного процесса. Обеспечение открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий – наша общая задача! – подчеркнул он.

Фото предоставлено Штабом общественного наблюдения Мурманской области.