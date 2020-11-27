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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 13:15

Мурманские эксперты ОНФ предлагают разработать систему по совмещению ремонта тепловых сетей и автомобильных дорог

Активисты ОНФ направили обращение в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с просьбой дать поручения установить межведомственное взаимодействие в целях разработки системы по совмещению планово-предупредительного ремонта тепловых сетей и автомобильных дорог на 2021 год и последующие годы. Основанием для этого стали результаты нескольких рейдов по оценке состояния автодорог общего пользования местного значения муниципального образования город Мурманск, проведенных общественниками.

В частности, активисты ОНФ обратили внимание на то, что зачастую после завершения планового ремонта дороги новое покрытие демонтируют для проведения планово-предупредительных ремонтных работ подземных тепловых сетей. Так, летом 2020 года новый качественный асфальт на нескольких участках, восстановление которых было произведено в летний и ранний осенний период 2019 года в рамках национального проекта БКАД, был демонтирован для проведения ремонта тепловой трассы. Среди примеров – ул. Самойловой и ул. Шмидта.

Аналогичная ситуация произошла и в текущем году: в августе проезд Рыбный отремонтировали, а спустя месяц выяснилось, что нужно ремонтировать теплотрассу, пролегающую как раз под этой дорогой. И асфальт сняли.

«Планово-предупредительный ремонт – это комплекс мер по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение его преждевременного износа и содержание в работоспособном состоянии. К нему начинают готовиться заранее и на первых этапах определяют последовательность объектов, нуждающихся в скорейшем вмешательстве. Соответственно, о том, что и когда будут ремонтировать, известно заблаговременно. Поскольку все ремонтные работы по таким коммуникациям проводятся в летний и ранний осенний период, мы считаем целесообразным совмещать выполнение этих работ с плановым ремонтом автомобильных дорог последовательно друг за другом: сначала – подземные тепловые сети, затем – дороги», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Общественники также обратили внимание на то, что после демонтажа нового асфальтового покрытия подрядчик, укладывавший его, освобождается от гарантийных обязательств, в соответствии с которыми он должен за свой счет выполнить все необходимые действия для устранения допущенных недоработок, в связи с чем предложенная инициатива, по мнению активистов ОНФ, является особенно актуальной.

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