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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.20 14:35

Мурманские эксперты ОНФ просят прокуратуру и власти помочь предотвратить экологическую катастрофу в районе котельной в ЗАТО Заозерск

Активисты регионального отделения ОНФ обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру и к губернатору Мурманской области с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства за границами котельной в ЗАТО Заозерск.

Общественники уверены: выявленные здесь нарушения могут обернуться экологической катастрофой. Нефтепродукты, хранившиеся в старых подземных железобетонных резервуарах объёмом по тысяче куб. метров, попали в почву. Железные двери, открывающие доступ к содержимому резервуаров, когда-то заварили, но со временем защита проржавела и утратила надежность.

По словам жителей ЗАТО, бить тревогу они начали давно: обращались и в администрацию Заозерска, и в МУП «Дорожно-транспортное хозяйство», но брать на себя ответственность за опасный участок никто не стал, ссылаясь на то, что собственником не является. В итоге покрытую нефтешламами землю просто засыпали песком. Между тем, сюда нередко забредают дети, ходят грибники.

«Городские власти полагают, что объекты находятся на балансе одной из войсковых частей, куда уже направлены письма о принятии срочных мер по устранению разлива мазута и консервации резервуаров, но по сей день никаких работ на участке не ведется. Между тем, ситуация продолжает ухудшаться: по периметру территории, засыпанной песком, видны свежие следы нефтепродуктов. Это – прямая угроза жизни и здоровья жителей Заозерска, не говоря уже о колоссальном вреде для окружающей среды. Мы также обратились в министерство природных ресурсов и экологии региона с просьбой как можно скорее вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для установления ответственных лиц и устранения нарушений природоохранного законодательства», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

 

 

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