Мурманские энергетики почтили память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны
Сотрудники Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» возложили венки и цветы к Памятнику энергетикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен около здания управления энергопредприятия в посёлке Мурмаши.
С учётом мер, предпринимаемых для профилактики распространения вирусных инфекций, акция прошла в ограниченном численном составе и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Многие работники Мурманского филиала (до