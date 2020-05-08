Мурманские энергетики почтили память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сотрудники Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» возложили венки и цветы к Памятнику энергетикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен около здания управления энергопредприятия в посёлке Мурмаши.

С учётом мер, предпринимаемых для профилактики распространения вирусных инфекций, акция прошла в ограниченном численном составе и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.