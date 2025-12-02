Мурманские фестивали «Вкус Арктики» и «День рыбака» признаны одними из лучших в стране

Проекты Кольского Заполярья заняли вторые места на финале XIV международной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2025» имени Геннадия Шаталова. Мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде.

Мурманскую область на федеральном уровне представляли гастрономический фестиваль-путешествие «Вкус Арктики», который прошёл в марте 2025 года в рамках культурной программы Международного арктического форума, и обновленный фестиваль «День рыбака» в июле 2025 года.

Оба события были удостоены вторых мест в своих номинациях: «Вкус Арктики» – в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100000 до 1 млн человек»; «День рыбака» – в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении».

«Эти награды – очередное подтверждение эксклюзивности событийного календаря Мурманской области. Мы видим, что курс, выбранный командой организаторов, верен. Наши фестивали «Вкус Арктики» и «День рыбака» стали точками притяжения, их уникальная атмосфера формирует востребованный образ гостеприимной Арктики», – отметил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

Всего в борьбе за звание лучших событий страны в 2025 году приняли участие 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. Право на участие в финальных мероприятиях получили 370 проектов.

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» проходит с 2018 года. Мероприятие проводится в формате one-hand-food (еда в одной руке) и направлено на привлечение внимания к местной кухне, продуктам региональных производителей и дикоросам Заполярья. Фестиваль «День рыбака» впервые прошел в обновленном формате семейного городского праздника в 2025 году на площадках улицы Воровского, центрального сквера и морского вокзала Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557905/#&gid=1&pid=1