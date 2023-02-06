Мурманские гимнастки – абсолютные победители первенства Северо-Западного федерального округа

В Великих Луках завершилось Первенство СЗФО по художественной гимнастике с участием более 90 спортсменок из Мурманской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской областей, а также республик Коми и Карелия.

По результатам выступлений в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» абсолютным победителем многоборья в групповых упражнениях стала сборная команда Мурманской области.

Лучшими в отдельных видах стали Елизавета Максимова, Арина Мордвинова, Маргарита Баусова, Полина Кончакова, Дарья Черемхина и Валерия Русакова. Тренерами сборной выступили Эллина Смирнова, Виктория Подоляко и Наталья Найденова.

Кроме того, в индивидуальной программе абсолютную победу завоевала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 12 Алексия Ромодина, на втором месте – Кристина Махова из Мурманской областной спортивной школы.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в июне Алексия и Кристина представляли Мурманскую область на финале XI летней спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года по художественной гимнастике во Дворце художественной гимнастики «Татьяна Арена» Ульяновска. По завершению соревнований Алексия стала финалисткой и завоевала 18 место.

Фото: https://gov-murman.ru