Мурманские гимнастки заняли второе призовое место в первенстве СЗФО

С 12 по 15 января легкоатлетический манеж Мурманска принимал в своих стенах сильнейших спортсменок по художественной гимнастике в Северо-Западном федеральном округе. По итогам прошедшего первенства Мурманской области была сформирована сборная команда региона, которая получила возможность выступить на первенстве СЗФО. В заключительный день соревнований участников приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Последние несколько лет правительство Мурманской области уделяет серьёзное внимание поддержке и развитию спорта, – отметила Елена Дягилева. – Речь, в частности, об улучшении спортивной инфраструктуры, вводе новых объектов, поддержке спортивных объединений. Понятно, что пандемия отразилась на спортивной сфере – долгое время мы не могли позволить себе проведение соревнований, а потому сегодняшнее событие – это настоящий и долгожданный праздник для всех. Художественная гимнастика – базовый вид спорта в Мурманской области: более тысячи девочек занимаются на базе девяти отделений в спортивных школах и залах. У нас немало достижений конкретно в этом виде спорта и, конечно, есть большие перспективы. Мы уверены, что спортсменки оправдают наши, и, самое главное, свои ожидания и продолжат держать высокую планку на выступлениях различного уровня».

За звание лучших боролись гимнастки в возрастных группах 11-12 и 13-14 лет. 13 и 14 января определялись сильнейшие гимнастки в групповых программах (многоборье). Также по новым требованиям впервые в первенстве СЗФО принимали участие команды по групповым упражнениям первого разряда.

По итогам двух дней соревнований сборная Мурманской области заняла второе место в общекомандном зачете, сообщает региональное Министерство информационной политики.