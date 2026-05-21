Мурманские гимназисты ознакомились с деятельностью регионального парламента

В Мурманской областной Думе прошёл День открытых дверей для учащихся гимназии №10 областного центра. Юных северян тепло приветствовали депутат Михаил Белошеев и руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева.

Началась встреча с «Исторической гостиной», в ходе которой гимназисты узнали интересные факты из истории Кольского Заполярья, о знаковых местах области, о том, какая работа ведётся в регионе по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны, какая поддержка оказывается сегодняшним защитникам Отечества – воинам специальной военной операции и членам их семей.

Михаил Белошеев также рассказал учащимся об истории и сегодняшнем дне законодательного органа власти, о представленных в нём политических партиях и деятельности депутатов.

- Один из важнейших принципов работы областной Думы – открытость, поэтому проведение подобных мероприятий, на которых мы рассказываем северянам о деятельности регионального парламента, стало хорошей традицией, - отметил парламентарий. – Самые частые гости у нас – учащиеся образовательных учреждений со всей области. Мне, как педагогу с многолетним стажем, особенно приятно проводить именно такие встречи. Их главная задача, не только познакомить молодёжь с деятельностью Думы, но и пробудить у неё интерес к законотворческой деятельности, к активной политической и общественной жизни.

Завершился День открытых дверей викториной, самые активные участники которой получили призы.

- Я раньше думал, что депутаты только пишут законы, - сказал победитель викторины гимназист Артем Панов. – А сегодня узнал, что они занимаются и другими интересными делами.

