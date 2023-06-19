Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева

В основу трёх каллиграфических композиции легли фразы «Учись слышать», «Учись видеть», «Учись думать». Буквы решены в традиции классической кириллической каллиграфии, историческим русским шрифтом — вязью, со множеством лигатур, но при этом и с современным графическим ходом. Эти муралы можно отнести к технике каллиграфутуризма, популярного сейчас в России и в мире.

На ещё одном мурале, выполненном в другой технике, изображена чайка. Это птица, которая неразрывно связана с Мурманском.

Новые муралы появились благодаря поддержке Министерства градостроительства и благоустройства, Центра городского развития.

В этом году в Мурманске состоится уже третий фестиваль урбан-арта «Рост». В его рамках появятся 12 муралов. Это будут фасады многоквартирных домов, электроподстанции, подпорные стены.

«Почему муралы это важно? Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, здесь речь про развитие и вовлечение. Это развитие для местного художественного сообщества, устойчивое развитие городской среды. Это вовлечение горожан в процессы, это информационные охваты за счет разных событий (у нас есть и выставка, и лекции, и мастер-классы, и конференция и, конечно, экскурсии и общение с художниками)», — отметила председатель регионального отделения Союза художников России, специалист АНО «Центр городского развития Мурманской области Мария Михайленко.

Напомним, создание муралов входит в программу благоустройства областного центра «Наш Мурманск», стратегический план «На Севере — жить», инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом на основании пожеланий самих северян.

Фото: https://gov-murman.ru