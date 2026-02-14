Мурманские художники завоевали главный приз фестиваля «Гиперборея-2026» в Петрозаводске

Преподаватели Мурманской детской художественной школы Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий привезли домой Кубок «Борея» — главную награду международного фестиваля снежных и ледовых скульптур «Гиперборея-2026» в Петрозаводске.

Северяне представили композицию, посвящённую российскому спорту и победам легендарных атлетов. Профессиональное жюри высоко оценило скульптуры заполярных мастеров и признало их лучшими.

Помимо конкурса, мурманские художники выступили уже четвертый раз кураторами образовательного проекта «Школа ледовых скульпторов». Мастера обучают начинающих авторов, передают им секреты работы со льдом и помогают раскрыть творческий потенциал.

Успешно проявили себя и юные северяне. Ученики художественной школы Арсений Ануфриев, Анна Быкова и Ника Каткова под руководством преподавателя Елены Жак заняли второе место в номинации «Снежная скульптура — малый куб». Они представили работу «Покоритель склона».

Как отмечает vk.com/murmanculture, победа мурманских художников на престижном фестивале ещё раз доказывается высокий уровень развития творческой среды в нашем регионе.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286195%2Fwall-139605315_32033