Мурманские и норвежские писатели планируют создать Арктический поэтический кластер

В 2022 году в Мурманской области и Северной Норвегии будет реализован российско-норвежский культурный проект «Поэзия Арктики-2022 (Arctic Lyrics - 2022)». Проект основан на успешном опыте сотрудничества русских и норвежских поэтов весной 2021 года в рамках международного проекта «Россия и Норвегия – на перекрёстке эпох и культур», проведённого АНО «Продюсерский центр «Северный Характер», итогом которого стало издание двуязычного сборника стихов «На два голоса» («Mellom to stemmer»).

Цель проекта – развитие живого неформального общения между современными поэтами Северо-Запада России и Северной Норвегии. По мнению организаторов, проект поможет популяризации современной норвежской и русской поэзии среди читателей. В планах создание своеобразного Арктического поэтического кластера с виртуальными и реальными площадками для общения и сотрудничества современных «арктических» поэтов, реализация совместных переводов и публикаций. Кроме того, в течение 2022 года будет организован ряд встреч и семинаров как в онлайн, так и офлайн-формате.

Партнёром с российской стороны стало Мурманское отделение Союза писателей России во главе с Ильёй Виноградовым и Дмитрием Коржовым, имеющими большой опыт реализации проектов, в том числе международных, при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, планируется, что участниками проекта станут библиотеки и другие культурные учреждения и учебные заведения. На сегодня заинтересованность в проекте уже выразили свыше 30 участников, в том числе и те, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Омске и даже Австралии, но так или иначе связан с Севером. На этой неделе состоялось первое мероприятие проекта – онлайн-встреча участников и организаторов, где коллеги познакомились друг с другом и обсудили наполнение и график проекта.