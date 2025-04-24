Мурманские инва-команды КВН одержали победу в четвертьфинале «СВОЕЙ лиги ВОИ»

Инва-команды Мурманской области «И СМЕХ И ГРЕХ» и «ПАРА-КЛУБ ЗАПОЛЯРНЫЙ» заняли 1 и 2 места в четвертьфинале Лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ лига ВОИ» среди команд Северо-Запада, который состоялся в городе Тихвин (Ленинградская область).

Команды успешно показали себя во всех трёх конкурсных испытаниях: приветствие, разминка и музыкальное домашнее задание.

«Команды прекрасно показали себя в отборочной игре и абсолютно заслужено прошли напрямую в полуфинал. Благодаря поддержке региона команды значительно профессионально выросли», — отметила Дарья Чепасова, главный редактор Своей Лиги ВОИ.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, в четырёх федеральных регионах пройдут отборочные игры 1/4 финала. Первая игра сезона среди команд инвалидов Северо-Запада России состоялась в городе Тихвин, в июне пройдёт игра в Красноярске, а в сентябре встретятся самые весёлые и находчивые в городах Саратов и Челябинск. Сильнейшие команды попадают в финальный этап мероприятия, который пройдет в городе Санкт-Петербург в ноябре этого года, а команда-победитель сможет представлять лигу на Международном фестивале «КиВиН» в городе Сочи в январе следующего года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/