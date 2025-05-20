Мурманские кадеты – серебряные призёры XX Всероссийского слёта кадетских классов
Сборная кадетской школы Мурманска «Арктический щит России» завоевала второе место на военно-патриотическом слёте кадетских классов, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 280-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова.
Мероприятие объединило 19 команд из 13 регионов страны. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: старшей (8-11 классы) и младшей (5-7 классы). Представители Мурманской области выступали в старшей группе среди восьми команд.
Помимо «серебра» в общем зачёте кадеты также привезли награды в личном и коллективном первенствах. Егор Лузин поставил рекорд соревнований в дисциплине «Прыжок в длину», Максим Грудин признан лучшим игроком в спортивных соревнованиях по мини-футболу.
Наставники команды – педагоги Мурманской кадетской школы Сабина Василенко и Илья Новожилова.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/