Семь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменовРЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.25 16:00

Мурманские кадеты и юнармейцы выехали в Москву по программе «Дорога Победы»

В воскресенье вечером 49 учащихся из образовательных учреждений города-героя Мурманска отправились в столицу России, чтобы принять участие в профильной экскурсионно-туристской смене «Дорога Победы». Программа организована администрацией города Мурманска в рамках мероприятий, посвящённых знаменательной дате — годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Все расходы на размещение, питание и экскурсионное сопровождение полностью покрываются бюджетом муниципального образования.

В делегацию вошли кадеты, активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», а также школьники, проявившие особую инициативу в патриотических и общественно значимых мероприятиях в течение 2025 года. Для ребят участие в поездке стало признанием их заслуг, стремления к личностному развитию и заинтересованности в изучении истории страны.

Программа пребывания в Москве включает посещение ряда значимых объектов, посвящённых военной истории и современному культурному наследию страны. Юные мурманчане побывают в музее Победы на Поклонной горе, где смогут увидеть уникальные экспозиции, посвящённые героизму советского народа. В Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации школьники посетят музейный комплекс и партизанскую деревню, познакомятся с историей армии в интерактивной форме.

Кроме того, ребята увидят инновационный медиакомплекс «Полёт» в Парке Зарядье, который позволяет совершить виртуальное путешествие над Россией, заглянут в Национальный центр «Россия», а также посетят музей-диораму «Царь-макет», представляющий масштабную интерактивную модель страны с множеством динамических элементов.

Как отмечает администрация города Мурманска, поездка в Москву подарит юным северянам новые знания, яркие впечатления и море положительных эмоций, укрепит их интерес к истории страны и позволит почувствовать сопричастность к героическому прошлому Отечества.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31349&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Четверть россиян рассчитывает на повышение своего достатка в ближайший год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 80 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказывают обеспокоенность плохим состоянием придомовых территорий домов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»