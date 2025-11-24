Мурманские кадеты и юнармейцы выехали в Москву по программе «Дорога Победы»

В воскресенье вечером 49 учащихся из образовательных учреждений города-героя Мурманска отправились в столицу России, чтобы принять участие в профильной экскурсионно-туристской смене «Дорога Победы». Программа организована администрацией города Мурманска в рамках мероприятий, посвящённых знаменательной дате — годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Все расходы на размещение, питание и экскурсионное сопровождение полностью покрываются бюджетом муниципального образования.

В делегацию вошли кадеты, активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», а также школьники, проявившие особую инициативу в патриотических и общественно значимых мероприятиях в течение 2025 года. Для ребят участие в поездке стало признанием их заслуг, стремления к личностному развитию и заинтересованности в изучении истории страны.

Программа пребывания в Москве включает посещение ряда значимых объектов, посвящённых военной истории и современному культурному наследию страны. Юные мурманчане побывают в музее Победы на Поклонной горе, где смогут увидеть уникальные экспозиции, посвящённые героизму советского народа. В Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации школьники посетят музейный комплекс и партизанскую деревню, познакомятся с историей армии в интерактивной форме.

Кроме того, ребята увидят инновационный медиакомплекс «Полёт» в Парке Зарядье, который позволяет совершить виртуальное путешествие над Россией, заглянут в Национальный центр «Россия», а также посетят музей-диораму «Царь-макет», представляющий масштабную интерактивную модель страны с множеством динамических элементов.

Как отмечает администрация города Мурманска, поездка в Москву подарит юным северянам новые знания, яркие впечатления и море положительных эмоций, укрепит их интерес к истории страны и позволит почувствовать сопричастность к героическому прошлому Отечества.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31349&page=1