Мурманские кадеты вошли в число победителей Всероссийского слёта кадетских классов

Воспитанники Североморского кадетского корпуса вошли в число победителей 16-го Всероссийского военно-патриотического слёта кадетских классов в Санкт-Петербурге

Мурманскую область в северной столице представила команда кадетов 8 «А» класса «Варяг» и их наставники – Станислав Цыганков и Александр Головачев. Ребята заняли призовые места во всех состязательных номинациях, получив и особый диплом «Самая сплоченная команда слёта».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, впереди подготовка к слёту кадетов в Сочи, который состоится в декабре этого года.