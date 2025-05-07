ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ7 мая в 12.00 стартует «Диалог Победы Городов-Героев»
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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 14:30

Мурманские кадеты встретились с Героями России

В кадетской школе Мурманска в рамках проекта «Арктический диалог» состоялась встреча учащихся образовательного учреждения с Героями Российской Федерации Аркадием Корольковым и Вячеславом Сивко. В мероприятии также приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Михаил Белошеев.

- Аркадий Корольков и Вячеслав Сивко приехали к нам, чтобы в Мурманске, в городе, который 6 мая отметил 40-летие присвоения высокого звания город-герой, дал старт автопробегу «Города-герои – города Героев», - отметил Михаил Белошеев. - Очень радует, что они нашли в своём плотном графике возможность для встречи с учащимися. Тем самым подчеркивается, что автопробег направлен не только на укрепление связи между городами-героями, но и на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи.

Встреча с кадетами прошла в формате активного диалога: учащиеся буквально засыпали гостей вопросами. Их интересовало, за какие подвиги можно получить звание Героя Российской Федерации, просили рассказать о самых сложных и опасных боевых ситуациях, и о том, как проходила интеграция в мирную жизнь.

- К нам сегодня приехали люди, которые прошли через большое количество тяжёлых испытаний, и мы бесконечно благодарны им за всё, что они сделали для нашей страны, - поделился своими впечатлениями ученик 10 класса Даниил Родионов.

- И сам автопробег, и такие встречи не только повышают интерес к изучению истории, но и призывают к сохранению и передаче памяти о подвигах наших предков и наших современников последующим поколениям, - отметила ученица 9 класса София Жарникова.

- Вы - наше будущее, именно от вас зависит, какой будет Россия всего через несколько лет, - подчеркнул в завершении встречи, обращаясь к кадетам, Сергей Дубовой. – Какую бы специальность или профессию вы ни выбрали, по какому бы пути ни пошли – военному или гражданскому, очень важно, чтобы вы любили то дело, которым будете заниматься. Именно любовь к своей профессии, к своей стране делает каждого из нас – героем, и это же - главное условие для того, чтобы Россия успешно развивалась и процветала.

Председатель регионального парламента поблагодарил учащихся за активность, интересные вопросы, пожелал успехов в учёбе.

Проект «Арктический диалог» работает по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и направлен на создание площадки для общения молодёжи с известными личностями.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/9db/x4ektu6r51qhfgxi4x72218596wz9iul.JPG

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