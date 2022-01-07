Мурманские кинематографисты всё активнее стали заявлять о себе и своём регионе на кинофестивалях России и за рубежом

Два фильма, снятые в прошлом году в рамках киношколы «Печенгафильм», которую организовал Центр социальных проектов «Вторая школа», сразу стали участвовать в фестивалях. Это фильм «Капсула времени» Анны Цедрик и «Кот пойдёт со мной» Екатерины Мавлютовой.

На Международном кинофестивале «Северный характер: green screen» картина «Кот пойдёт со мной» одержала победу в номинации «Короткометражный фильм».

Лента «Капсула времени», полностью снятая в Печенгском округе, вошла в шорт-лист «Tromse International Film Festival» (Норвегия) в программе «Фильмы с Севера». Попадание ленты кинодебютанта в программу одного из крупнейших кинофестивалей Северной Европы означает признание качества работы исполнителей проекта международным кинематографическим сообществом.

Режиссёр Виктор Баранов в прошлом году участвовал с короткометражными фильмами в региональных и международных кинофестивалях. Так, фильм «Голос» получил первую номинацию на кинофестивале патриотического кино REC.

Фильм «Маша» попал в шорт лист Международного русского кинофестиваля и участвовал в конкурсе премии «На Благо мира».

Ранее мурманчане выиграли с ним сразу в трёх номинациях на кинофестивале «X-KinoFest» и фильм получил приз в номинации «Лучший игровой социальный фильм» на Международном кинофестивале «ZILANT».

В декабре прошлого года северяне приступили к сьемкам нового короткометражного фильма «По ту сторону». Сейчас киногруппа ищет спонсоров и рекламодателей.

Мурманская киностудия «Скальная 20» получила Гран-при на XI Коломенском открытом фестивале кино «Место встречи». Заполярные кинолюбители получили главный приз конкурса за фильм «О рыбе и рыбалке». Съёмки проходили на труднодоступных реках, на лесных озерах.

Фестивальная история продолжается у фильма «Карантин», снятого в 2020 году мурманчанами. Это документальная лента о пандемии и об истории тяжелобольного Миши Жукова, которому требуется дорогостоящее лекарство. В этом году фильм участвовал В XV открытом фестивале документального кино «Сибирь», в 32 открытом фестивале документального кино «Россия».

На международном кинофестивале «Северный характер» «Карантин» получил диплом 1 Степени в Номинации «Документальный фильм до 60 минут».

На Международном кинофестивале «Северный характер: green screen» Специальный диплом за яркое раскрытие образа творческой личности получил фильм «О, если б никогда не расставаться» мурманского режиссёра Ярослава Ломакина.