Мурманские книги и литературные проекты представили в Архангельске

С 23 июня по 3 июля на Северо-Западе России проходит фестиваль «Белый июнь», программа которого объединяет в себе шесть культурных направлений — книги, музыка, кино, арт, еда и игра. За три года это событие переросло в большой мультикультурный проект. Программа фестиваля из года в год становится всё более насыщенной и сегодня объединяет в себе музыкальное и книжное направления, искусство и гастрономию.

Мурманские писатель Дмитрий Коржов и издатель Олег Дроздов представили Кольское Заполярье на одном из крупнейших в Северо-Западном федеральном округе фестивале, который в 2022 году проходит в Архангельске уже в третий раз. С 24 по 26 июня в рамках «Белого июня» проходила книжная ярмарка. На ней собрались 78 издательств со всей страны. Участие в фестивале приняли известные российские писатели.

Автор известного романа «Мурманцы», лауреат Всероссийской Арктической премии имени Виталия Маслова Дмитрий Коржов представил на форуме свои книги: роман «Несмиренный живописец» и антологию поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия...». Автор также рассказал об областном литературном фестивале «Капитан Грэй».

Как сообщает региональное Министерство культуры, этот фестиваль проводится в нашей области Мурманским отделение Союза писателе России при поддержке регионального Министерства культуры уже 12 лет, собирая начинающих писателей и известных экспертов со всей страны. В этом году мероприятие пройдет в том числе на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив и гранта областного правительства.

Издатель Олег Дроздов привёз на ярмарку книги издательства «Дроздов-на-Мурмане», в частности, четырёхтомное собрание сочинений именитого писателя, сына Поморья и Мурманска, почётного полярника Виталия Маслова.

Фото: https://vk.com/whitefestru?z=photo-197149476_457243064%2Falbum-197149476_00%2Frev