Мурманские команды КВН «Заполярье» и «Изи» прошли в четвертьфинал Международной лиги КВН в Минске

С 12 по 14 марта в Минске состоялись игры 1/8 финала Международной телевизионной лиги КВН, обе команды, представляющие Мурманскую область, прошли в четвертьфинал.

После успешных выступлений на 36-м Международном Сочинском Фестивале команды были приглашены редакторами в Минск. Международная лига КВН — одна из самых сильных лиг, выпускники которой имеют шанс попасть в Высшую лигу КВН в следующем году.

«Мы были несказанно рады, тому, что у нас выпал такой шанс, тем более что когда-то в 2022 году я в составе команды «Сборная Заозерска» тут уже бывал, а теперь приехал и со своей командой», — рассказал капитан команды КВН «Заполярье» Артем Чередник.

На этапе 1/8 финала участники отыграли три конкурса: «Приветствие», конкурс «Ситуация» и «Музыкальный номер».

«У нашей команды своеобразная концепция. Я играю многодетную мать, а ребята — моих детей. Такой вот семейный юмор очень нравится зрителю, поскольку он им близок», — поделилась капитан команды «Изи» Яна Тумакова.

Земляки играли в разные дни: участники команды «Заполярье» представили подготовленный материал 12 марта, а «Изи» — 13 марта. Всего за выход в следующий этап боролись 19 опытных команд из Минска, Вологды, Донецка, Владивостока и других городов России.

«Символично, что нашу область в Минске представляют две эти команды — уже опытные «Заполярье» и юные «Изи». Мы одинаково переживаем за каждую. Северный КВН — он особенный, поэтому рассчитываем только на победу», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Поддержка КВН-движения является частью комплекса мероприятий, направленных на поддержку молодёжи в Мурманской области. В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» действуют около 30 различных мер, включая развитие инфраструктуры, стипендии и гранты, что позволяет молодым людям реализовать свои идеи и приносить пользу региону.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/