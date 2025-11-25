Мурманские команды успешно выступили в полуфинале интегрированной лиги «СВОЯ Лига ВОИ»

24 ноября в Санкт-Петербурге состоялся полуфинал интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ Лига ВОИ». Мурманскую область на федеральной сцене представили команды КВН «И смех и грех» (Мурманск) и «Пара-клуб «Заполярный» (Мончегорск).

Полуфинал собрал 10 сильнейших команд из разных регионов России, включая Воронежскую, Ленинградскую, Омскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский край, Удмуртию, Москву и Санкт-Петербург. Участники представили конкурсные номера, подготовленные в ходе предварительных репетиций и редакторских сессий, в том числе миниатюры, музыкальные композиции и сценические образы.

По итогам выступлений команда «И смех и грех» вышла в финал, продолжив борьбу за главный приз лиги. Команда «Пара-клуб «Заполярный», несмотря на высокий уровень подготовки и яркое выступление, в финал не прошла, однако получила положительные отзывы жюри и поддержку зрителей.

Интегрированная лига «СВОЯ Лига ВОИ» является одной из крупнейших платформ инклюзивного КВН в стране, где люди с инвалидностью и обычные участники совместно разрабатывают и представляют номера, укрепляя навыки командной работы, коммуникации и сценического мастерства.

Участие северных команд в лиге демонстрирует высокий потенциал инклюзивного движения в Мурманской области. Команды показывают, что юмор и творчество действительно не знают границ.

В рамках интегрированной лиги наши ребята примут участие в ряде мероприятий: межрегиональная конференция «Равный равному»; фестиваль «Снова с вами»; стендап-концерт «Перезагрузка II»; финальная игра «КВН ВОИ 2025», где Мурманскую область будет представлять команда «И смех и грех».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557630/#&gid=1&pid=2